Plysje hâldt trije Friezen oan fanwege ûntfiering 18-jierrige Grinzer

De plysje hat trije Friezen oanholden yn ferbân mei in ûntfiering yn Ljouwert. In man fan 18 jier út Grins soe op freed 13 septimber meinommen wêze út Grins nei Ljouwert. Dêr soe er mishannele wêze en efterlitten by it rekreaasjegebiet de Griene Stjer.