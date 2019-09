Undersyk Taalunie: Friezen brûke faker Frysk

Frysk op social media

3,7 persint fan de Friezen joech oan allinnich mar Frysk te brûken op sosjale media. Ek dêr seit de mearderheid (51,7 persint) Frysk en Nederlânsk te brûken. Wat opfalt, is dat der op WhatsApp in ôfname is fan it tal minsken dat allinnich mar Frysk brûkt. Op dit platfoarm is it brûken fan it Nederlânsk en it Frysk it meast populêr. 26,8 persint skriuwt altyd yn it Nederlânsk op WhatsApp.

Wurkwize

Foar it ûndersyk hat de Taalunie 315 Friezen ûnderfrege. Dat wiene sawat twa kear safolle as by it lêste ûndersyk yn 2016. Neffens de Taalunie binne de resultaten dêrtroch represintativer as by it rapport fan 2016.

Kanttekening by dizze sifers is dat de dielnimmers ûnder oare oanbrocht binne troch streektaalorganisaasjes. Dêrtroch kin it sa wêze dat mear minsken de enkête ynfolle hawwe dy't harren ynsette foar it behâld fan it Frysk.