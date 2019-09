Reuzerêd Terbant moat foar Brexit oer wêze, oars bliuwt er yn Calais stean

It reuzerêd hat 48 gondels mei ferwaarming, airco en lûd. Se binne wyn- en wetterticht. "Der stiet inselde masine yn Parys, dy't ek boud is troch ús", seit Douma. Yn Londen stiet ek al in hiel grut reuzerêd, de Londen Eye, grutter as it demontabele rêd dat yn Terbant boud is. "Dy fan ús is hiel oars. De London Eye is in fêste masine en stiet dus op ien plak. Dy fan ús is spesjaal boud om ferfierd te wurden. Hy kin op seis grutte trailers ferfierd wurde dêr't it rêd op stiet, plus in achttal trailers foar de gondeltsjes en de kassahúskes.

Dit reuzerêd moat draaie op de wintermerk yn Hyde Park. Dy is fan 21 novimber oant en mei begjin jannewaris. Mar der moat al begjin novimber begûn wurde mei opbouwen.