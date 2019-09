Harns kiest foar rekreaasjepark by Westerseedyk: 50 húskes en restaurant

It lanskip wurdt beplante mei beammen en lytser grien en der komme in weide, wetter en kuierpaden. By de rekreaasjewenten komt in saneamd 'optild terras,' sa't it lânskip yntakt bliuwt. It bedriuw hopet dat ek de ynwenners fan Harnd gebrûk meitsje sille fan it restaurant, de tún, de paden en de tastellen.

Seleksje

Foar de ûntwikkeling fan it rekreaasjepark wiene noch twa oare projektûntwikkelders yn de race, mar neffens de gemeente is it plan fan Zeelenberg it bêste, om't it goed yn de besteande omjouwing past en rekken hâldt mei de grûnfersmoarging yn it gebiet.

Takom jier definityf

De kommende moannen wurket Zeelenberg it plan fierder út, yn gearwurking mei de gemeente, omwenners en in klankboerdgroep. Takom jier moat der in definityf plan lizze.