Tim Douwsma en Elske heit en mem wurden fan soan Dez

Dez Douwsma is yn de nacht fan tiisdei op woansdei berne. It giet goed mei mem en de soan. It soarget foar in net te beskriuwen gefoel, skriuwt Douwsma.

De felisitaasjes op de Instagrampagina fan Douwsma streame yntusken binnen, ek fan oare BN'ers. Sa ha presintatrise Quinty Trustfull, sjonger Tim Bakkum, akteur en sjonger Max Mies en dj Jasha Rudge al in reaksje efterlitten.