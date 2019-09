Anouska Koster hat nije ploech foar takom seizoen fûn

Healwei dit seizoen krigen Koster en har ploechgenoaten te hearren dat Team Virtu nei dit jier net mear bestiet. Dêr baalde Koster fan: "Ik siet hjir noch mar in jier en ik fielde my hjir hiel bot thús. It wie even flink skeakeljen dat ik no nei in jier alwer ferhúzje moast nei in oare ploech."

Fertrouwen by nije ploech

Dy hat se no dus fûn. "Ik fielde by Parkhotel Valkenburg it fertrouwen. De ploech hat de ôfrûne jierren grutte stappen makke en it is in hiel gesellige groep dy't mei in protte teamwurk moaie resultaten behelle hat."

By har nije ploech wurdt Koster ûnder oare ploechgenoate fan Lorena Wiebes, de Nederlânsk kampioene.

Earder dizze wike wûn Koster in etappe yn de Ronde fan de Ardèche.