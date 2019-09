Nederlânske follyballers winne opnij en binne wis fan achtste finales EK

Estlân begûn goed troch de earste set mei 22-25 te winnen. Mar dêrnei werpakten de Nederlanners harren. Mei 25-19, 25-19 en 25-20 waard de wedstriid beslikke yn it foardiel fan de Nederlanners.

Achtste finales

Troch de winst is Nederlân wis fan in plak by de earste fjouwer yn harren pûl, genôch om de achtste finales te heljen. Woansdei spylje de follyballers noch de lêste wedstriid fan de pûlfase. Dan is Tsjechië de tsjinstanner.