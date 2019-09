Riedslid Eaststellingwerf fierder as ienmansfraksje, koälysje yn de minderheid

Ter Heide lies tiisdei oan it begjin fan de riedsgearkomste in ferklearring foar dêr't er syn beslút yn taljochte. De opposysje is benaud dat de koalysje, no't der gjin mearderheid mear is, der net slachfeardiger op wurdt. Se wolle dêrom dat it plak fan de opstapte wethâlder Jouke Jongsma wer opfolle wurdt.

Fjirde wethâlder

Der soe wer in fjirde wethâlder komme moatte. Mar de kolleezjepartijen en de fraksje -Ter Heide wiene it dêr net mei iens en dan is der gjin mearderheid foar. De taken binne en bliuwe ferdield oer de trije wethâlders dy't der no binne.