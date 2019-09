Boek oer 'nachtboargemaster fan Ljouwert' Jan Giro: 'Rock & roll in your veins'

It boek oer it libben fan de romrofte Ljouwerter muzikant Jan Giro is no dochs einlings klear. It idee wie der al in skoft. It plan om it boek te skriuwen is ek al in pear kear oppakt, mar dêr bleau it by. No is it hiele libbensferhaal definityf opskreaun yn de biografy mei de titel 'Rock & roll in your veins'.