Provinsje: Troanrede en Miljoenenota jouwe soad oanknopingspunten foar Fryslân

It regear set yn op plannen dy't de leefberens fan it plattelân fersterkje moatte. In nij ynvestearingsfûns foar kennis, ynfrastruktuer en ynnovaasje moat de ekonomy foarút helpe. Deputearre De Rouwe: "It ynvestearringsfûns biedt kânsen foar in takomstbestindige ekonomy, in sirkulêre ekonomy. Mei as sintrale fokus molke en wetter. Dêr is Fryslân sterk yn en unyk."

De provinsje sjocht hjir kânsen foar it ferbetterjen fan de berikberheid, mei in rappere spoarferbining mei de Rânestêd. Neffens deputearre De Rouwe slút de Troanrede moai oan by de plannen dy't de provinsje hat mei Fryslân, bygelyks as it giet om duorsume lânbou. Fryslân wol dêr foaroprinner mei wêze, seit De Rouwe.