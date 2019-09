Polderdiken by De Leien komme op hichte om drûge fuotten te hâlden

Neffens Jeffrey Huizenga fan Steatsboskbehear sil de natoer derfan profitearje as de polder wieter wurdt: "De grûn wie ferdrûge. Yn dy grûn sit ek noch in bytsje fean en om dat te behâlden, moatte wy ús boezemwetter op hichte bringe."

Steatsboskbehear krijt no fan it Wetterskip de romte om it peil sels oan te stjoeren. It is lykwols net sa dat der in wyld stik natoer ûntstean sil: "De provinsje hat sein dat it in gerslângebiet bliuwe moat. We jouwe de natoer dus net samar de romte", seit Huizenga.

Troch it gebiet wieter te meitsjen hopet Steatsboskbehear boppedat dat greidefûgels it gebiet brûke om te rêsten. Huizenga: "As briedgebiet is it wat te lyts, mar wy tinke seker dat de greidefûgels hjirfan profitearje kinne."