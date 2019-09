Natuerorganisaasjes sjogge gjin beswier tsjin ferhuzing Sybrandy's

It Sybrandy's Speelpark is in begryp yn Fryslân. Yn 1964 iepene it park de doarren as fûgeltsjespark. Dy namme is noch altyd populêr by in soad minsken, mar der is al jierren gjin fûgel mear te finen. Stadichoan waard it park omboud ta attraksjepark. Tsjintwurdich stiet it bekend as it goedkeapste park fan Nederlân.