Drachtster (28) frijsprutsen fan fertsjustering grutte partij rydplaten

It Iepenbier Ministearje easke twa wiken ferlyn in wurkstraf fan 120 oeren en in selstraf ûnder betingst fan in moanne. De Drachtster hat altyd sein dat er net wist dat de rydplaten stellen wiene. Syn doarpsgenoat soe frege hawwe oft de platen tydlik by it bedriuw yn Burgum opslein wurde mochten.

De rydplaten wiene levere troch in ferhierbedriuw. Dat bedriuw wie earder in partij platen kwytrekke oan in pear oplichters, ûnder wa de 29-jierrige Drachtster. Doe't yn juny opnij fjirtich rydplaten besteld wiene, warskôge it ferhierbedriuw de plysje. Der waard in peilbaken op de platen oanbrocht, sadat neigien wurde koe wêr't se wiene. Dat wie dus de skroathannel yn Burgum.

De 29-jierrige Drachtster en in 27-jierrige ynwenner fan Westergeast soene op grutte skaal bedriuwen bemitere hawwe. Sy stiene begjin augustus terjochte. Yn harren saak hawwe harren fyftjin dupearren oanmeld dy't mear as 100.000 euro oan skea claimden. It Iepenbier Ministearje easke acht en seis moannen selstraf tsjin de manlju. De rjochtbank docht op 1 oktober útspraak yn dizze saak.