Reaksjes op troanrede: "In moaie troanrede, mar it kabinet moat no wol echt oan de slach"

Foar Germ Gerbrandy wie it de earste troanrede dêr't hy as senator fan de Onafhankelijke Senaatsfractie by oanwêzich wie. "Sa as de troanrede útsprutsen wurdt, wa kin dêr op tsjin wêze? It giet derom, wurdt it yn de praktyk wier makke, wat der allegearre beloofd wurdt? Fernimme bygelyks de minsken mei in krappe beurs dat it better giet?"

Yn de troanrede gie it ek oer de lânbou, en dêr is Gerbrandy wiis mei: "De lânbou hat it, mei it hiele stikstofferhaal, bysûnder dreech. De Rânestêd, en it gebiet deromhinne, moatte yn balâns komme. Dêr sil ik de kommende jierren om tinke yn de Earste Keamer."