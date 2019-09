Ynbraakweach yn Noardwest-Fryslân

De plysje meldt ûnder mear ynbraken yn Dronryp, Doanjum, Harns, Pietersbierrum, Winsum en Menaam. Yn de ôfrûne fjouwer wiken hawwe der op syn minst tolve ynbraken of besykjen ta ynbraak yn Noardwest-Fryslân west. Koartlyn hawwe der trije ynbraken yn wenten west yn Dronryp en ien yn Menaam. Boppedat is der yn de nacht fan snein op moandei ynbrutsen yn in hok yn Sint-Anne. De plysje ropt minsken dy't wat sjoen of heard hawwe op harren te melden.

It wenningynbraakteam fan de plysje is noch drok dwaande mei it ûndersyk nei dy ynbraken. De plysje wol dêrom fierder noch neat sizze oer de saak.