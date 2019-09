Tiny houses kinne oplossing wêze foar wenningneed

Fryslân wie yn 2017 de earste mei in strjitte fan tiny houses, yn Hurdegaryp. Op it stuit hat ek Snits al in wyk mei tiny houses en yn Techum wurdt hurd boud oan tsien fan dy lytse hûskes. "It jout je in hiel frij gefoel. Ik woe hiel graach in frijsteand hûs, mar finansjeel wie in gewoan hûs net helber", fertelt Gea Pool. Sy is drok oan it bouwen oan har tiny house yn Techum.

Hieltyd mear minsken yn Nederlân wenje allinnich of mei in lytse húshâlding. Pool: "Dy wolle faak gewoan yn eigen doarp wenjen bliuwe, mar der is gjin romte foar." Hoek follet oan: "Ouderen blijven in de grote huizen wonen, waar soms wel vier slaapkamers leeg zijn. Als zij in een tiny house gaan wonen, houden ze vaak ook nog veel geld over voor hun oude dag. Op die manier komt er ook weer ruimte vrij voor de jonge gezinnen."

Mikrowenning

De hûskes yn Techum meie eins net de namme 'tiny house' drage. "Een tiny house is maximaal zo'n vijfentwintig, misschien dertig vierkante meter. Wij zitten bruto op zestig vierkante meter. We mogen zes meter hoog bouwen, met veertig vierkante meter bebouwd oppervlak op de begane grond", leit Hoek út. "Ik neam dit in mikrowenning. Tiny houses steane faak ek op fjilden en binne net oansletten op foarsjenningen. Dat ha wy allegear wol", follet Pool oan.