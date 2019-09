Lilke boeren op 1 oktober manmachtich nei Den Haag foar protest

Boer Henk Zijlstra fan Hitzum is der klear mei: "It is tiid dat wy kenber meitsje dat it net kin, hoe't se mei ús dogge." It stekt Zijlstra en oare aksjefierende boeren dat de agraryske sektor oeral de skuld fan kriget. "Wy binne wol de fiedselprodusint yn dit lân. Derom is it no in kear tiid foar aksje."

Feesteapel ynkrimpe

De oprop fan D66, dat de stikstofproblematyk it bêste oanpakt wurde kin troch de feesteapel mei de helte yn te krimpen, is ek yn Fryslân net goed fallen by de boeren. "Dat kin natuerlik net de bedoeling wêze. Wy binne al ynkrompen de ôfrûne jierren. Dat moat út wêze."

It buorkjen is moai, mar troch alle ekstra rigels is Zijlstra benaud foar de takomst. "Ik sil myn tiid wol útsjonge, mar de jongere generaasje hat hjir sa gjin sin mear yn. It is in moai berop, mar it moat wol mooglik wêze. We ha wol opfolgers nedich."