FIDEO: Skoalbern yn Noardeast-Fryslân helpe boeren mei ûnderhâld

Tritich skoallen yn it noardeasten fan Fryslân dogge mei oan it projekt fan de Feriening Noardlike Fryske Walden en Lânskipsbehear Fryslân. De bern sille ien skoaldei yn it lân oan it wurk. Elzebeammen kappe, houtwâlen ynspektearje, groep 7 en 8 fan OBS It Kruirêd út Mûnein hiene it der moandei mar drok mei. Der wie genôch te dwaan op it lân fan boer Johnny van Eijden yn Ryptsjerk.