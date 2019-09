FIDEO: 'Dikke frou' op seedyk Holwert krijt selskip fan 'tinne frou'

It byld fan de grouwe, neakene dame op de seedyk by Holwert stiet der net mear iensum by, want moandeitemiddei krige se selskip fan in meagere freondinne. It is in projekt fan keunstner Jan Ketelaar en it kulturele lânskipsprojekt Sense of Place. Doel is om keunst en natuer tichter byinoar te bringen.