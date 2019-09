UPDATE: Jonkje (5) ferstoarn yn de Potmarge yn Ljouwert

In plysjeman hat it jonkje noch út it wetter helle en besocht te reanimearjen. Dat slagge net.

Hoe't it bern te wetter rekke is, is noch net dúdlik. Neffens omstanners is de fisksteiger dêr't it ûngelok plakfûn in gefaarlik plak yn de buert foar bern.

De belutsen helpferlieners wurde opfongen.