Fryske fisker hellet mear as 15.000 kilo kontenerôffal boppe wetter

Foar no falt der foar Van Dellen foareast neat mear te heljen. Dat betsjut lykwols net dat alles no boppe wetter is. Dat sil nea slagje, seit Michiel Visser fan Rykswettersteat. Neffens harren analyze leit der 275.000 kilo kontenertroep yn it Nederlânske part fan de Noardsee. "Een gedeelte van die lading is gewoon niet traceerbaar", seit Visser.

Koartlyn is nochris besocht safolle mooglik fan dat ôffal te finen en dy lokaasjes binne trochjûn oan reder MSC. Dy sil no mei bergingsskippen sjen oft it ek echt om 'harren' ôffal giet. As dat it gefal is, wurdt it opromme. Rykswettersteat besjocht dan oft sy tefreden binne en as dat sa is, beslút de minister úteinlik offisjeel oft der in ein komt oan de berging.