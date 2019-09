Nederlânske manlju turnje op It Hearrenfean yn 'Wedstriid fan de Wike'

De Nederlânske ploech bestiet út trije Friezen. Epke Zonderland, Michel Bletterman en Rick Jacobs soargje foar de Fryske ynbring. Alle trije hoopje se in plak te bemachtigjen yn de seleksje foar it wrâldkampioenskip, dat oer in moanne hâlden wurdt yn Stuttgart. "Epke Zonderland is fansels in sekerheidsje, as er fit is", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber. "Want twa wiken lyn sei er te twiveljen oer dielname, om't er wer lêst hat fan syn byholten. Litte we hoopje dat it in slach tafalt."

It is de fjirde ynterlân dy't organisearre wurdt yn sportstêd Hearrenfean. Earder turnden de Nederlânske froulju dêr al twa kear en no meie de manlju harren der dus ek foar de twadde kear sjen litte.