Friesland College en Hacklab starte ynternasjonaal netwurk

It Friesland College hat tegearre mei ferskate organisaasjes, bedriuwen en skoallen yn Fryslân, Spanje, Estlân en België in hacknetwurk opsetten. It netwurk is ûnderdiel fan it projekt 'What the Hack', dat him rjochtet op jong hacktalint. It projekt is in inisjatyf fan it Friesland College sels. Doel is om de maatskippij better te wapenjen tsjin cyberkriminaliteit.