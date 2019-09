Sportcast: "SC Hearrenfean sil meidwaan om de play-offplakken"

SC Hearrenfean ferlear sneon mei 4-1 fan Ajax. Nettsjinsteande it ferlies seagen de manlju genôch ljochtpuntsjes. Sa wie Roelof de Vries lyrysk oer Joey Veerman: "Sels in leek kin sjen dat hy in goede fuotballer wurde kin." Der wurdt sels al foarsjoen dat Hearrenfean meidwaan sil om de play-offplakken.

SC Cambuur makke freed gehak fan Helmond Sport (5-1). Geert van Tuinen fûn Ragnar Oratmangoen ien fan de útblinkers. Oratmangoen soe al in basisplak krije tsjin Telstar, mar doe hie er him ferslept. Van Tuinen: "As hy sa fuotballet, dan mei hy fan my wol allegear gekke streken úthelje."