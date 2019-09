Jaap Zwaga net langer skipper fan skûtsje Langwar

"It skûtsje fan Langwar hat it meast stadige kasko fan de float", seit Zwaga. "Dêr boppe-op moast it as iennichste skip seil ynleverje. It is frustrearjend dat je net earlik sile kinne en dêr no op ôfrekkene wurde. Ik wol graach in earlike kâns, dêr ha we hieltiten foar striden, mar dat hâldt no dus op."