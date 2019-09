G40-gemeenten warskôgje foar jildkrapte

De oprop komt in dei foar Prinsjesdag, de dei dat it kabinet de begrutting foar takom jier presintearret. Ek dit jier bliuwt der wer in soad jild oer, wylst gemeenten besunigje moatte.

Dat is krekt wat wethâlder Sjoerd Feitsma stekt: "Wy rinne no oan tsjin problemen dy't oars op te lossen binne. Der is wol ekstra jild útlutsen foar it oplossen fan finansjele tekoarten foar de gemeenten, mar dat is in tydlike oplossing. Dat jild moat struktureel wurde."

Koartingen

De problemen wurde feroarsake troch de koartingen dy't it Ryk oplein hat by de oerdracht fan soarchtaken. Gemeenten moatte dat dwaan mei in kwart minder budzjet. Yn guon gefallen wurdt dan earst sjoen nei besunigings op kultuer en sportfoarsjennings.

Dat is neffens Feitsma in pynlike mar ek logyske kar. "Gemeenten moatte wetlik sjoen de soarchtaken útfiere. In swimbad of in bibleteek falle dêr net ûnder. Ek sportfjilden net. Wat faak dien wurdt, is beknibbelje op ûnderhâld."

Feitsma seit dat soks yn Ljouwert noch net nedich is. Dochs spilet ek yn Ljouwert de diskusje oer besunigings op ûnder oare de soarch.