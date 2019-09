Personeel Hoeve Boschoord nam zelf initiatief voor actie

Een medewerker van Boschoord heeft vorige week op persoonlijke titel een brandbrief geschreven aan alle collega's, over de onveilige situatie op hun werk. Deze persoon heeft grote zorgen over de veiligheid van zichzelf en zijn collega's. "Hij had zoiets van het kan zo niet langer, en er moet iets gebeuren", vertelt Camara Spoel van vakbond FNV. De initiatiefnemer heeft in de brief zijn collega's opgeroepen om maandagochtend naar Boschoord te komen om met het management in gesprek te gaan.

Op het moment van de actie waren er mensen van het management aanwezig om inderdaad met de medewerkers in gesprek te gaan.

Stappen vooruit

Er is in de afgelopen jaren wel geprobeerd om de situatie in de kliniek bij Boijl te verbeteren, maar dat heeft tot nu toe nog niet genoeg opgeleverd, zo stelt FNV. "De situatie van personeelstekort is eigenlijk steeds erger geworden."

Er moet nu in beeld worden gebracht waar de grootste problemen zitten, om daarna stappen te maken om de zaken te verbeteren, en het lijkt de goede kant op te gaan. "Ze willen in gesprek over een vervolg", aldus Spoel. "Wij denken dat er nu concrete afspraken gemaakt moeten worden, want de veiligheid van het personeel moet gewaarborgd worden."