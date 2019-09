Kowefilmke fan Omrop Fryslân wurdt nepnijs op Facebook

Viral

It filmke fan de dûnsjende kij is earder op sosjale media viral gien. It filmke dat Omrop Fryslân sels pleatste yn 2015 is mear as 1,7 miljoen kear besjoen en is mear as 25.000 kear dield.

Dat der nije filmkes opdûke mei deselde bylden bart wol faker by filmkes dy't sa populêr binne. De Omrop is der net wiis mei dat der nepnijs ferspraat wurdt mei har bylden. Der is ûndertusken troch Omrop Fryslân melding makke by Facebook mei it fersyk it berjocht te ferwiderjen.