De wenning wurdt sluten fanwege in oertrêding fan de Opiumwet. Earder waard by in ynfal in hannelshoemannichte drugs fûn. Mei de sluting fan it pân wol de gemeente Harns it wen- en leefklimaat yn de buert fan de wenning herstelle, en de iepenbiere oarde op oarder hâlde.