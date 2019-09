Follyballers stunte tsjin Brazilië by wrâldbeker yn Japan

De winst tsjin Brazilië wie alwer de tredde oerwinning fan Oranje, dat earder al wûn fan Argentinië en Kenia. Brazilië is lykwols in folslein oare tsjinstanner, en stiet fjirde op de wrâldranglist.

It toernoai om de wrâldbeker is ien kear yn de fjouwer jier. Njonken it organisearjende lân, Japan, en de wrâldkampioen, Servië yn dit gefal, dogge de twa bêste lannen fan elk kontinint mei. Oranje is der foar de twadde kear by.

Njonken Nederlân hawwe ek de VS en Sina noch gjin wedstriid ferlern op it prestizjeuze toernoai.