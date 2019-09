Wrâldwide gearwurking nedich om fersâlting lânbougrûn op te lossen

Ynternasjonaal sjoen is der grutte fraach nei help en ekspertize út Nederlân. En dêr lizze ek kânsen foar Fryslân seit Douwe van Noordenburg, organisator fan it kongres. Hy tinkt dan net oan it kweken en eksportearjen fan produkten dy't op sâlte grûn kweekt wurde, mar oan de eksport fan de kunde dy't hjir opdien wurdt yn it ûndersyk nei it kweken op sâlte grûn.

Dútsk foarbyld

De lêste beide dagen fan it kongres stiene yn it teken fan ekskurzjes nei plakken dêr't dat soarte ûndersyk dien wurdt. Ien fan dy plakken is it Dútske Emden, dêr't by de stichting Ökowerk op sân bunder grûn op it fjild en yn kassen besocht wurdt om gewaaksen op sâlte grûn te telen. De direkteur fan Ökowerk, Detlef Stang, seit dat it hjir net giet om wittenskip mar benammen om praktyske tapassingen, dêr't boeren wat oan hawwe, en wêrmei't se jild fertsjinje kinne. Ekonomy en ekology moatte hân yn hân gean fynt hy.

Need yn Australië

Neffens Edward Barett-Lennard fan de Murdoch University yn Australië is de need op grutte plakken yn de wrâld heech. Ek yn syn eigen lân binne miljoenen bunders lânbougrûn sa goed as ferlern gien, neidat grutte stikken bosk kapt binne en it sâlte wetter frij spul krige.