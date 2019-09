Liesette Bruinsma swimt yn rekôrtiid nei tredde gouden medalje

Paraswimster Liesette Bruinsma fan Wommels hat sneintejûn har tredde gouden medalje wûn op it WK yn Londen. Op de 400 meter frije slach sette se in tiid del fan 5.02,19. Dat wie net allinnich in persoanlik rekôr, mar ek in wrâldrekôr. Har âlde rekôr stie op 5.04,74.