Alfde edysje SUP 11 City Tour wie in swieren ien

De bruorren Tjibbe en Eelke Boers út Amsterdam en Utrecht diene foar it earst mei en hellen mei harren tocht jild op foar de Hartstichting. Troch de hurde wyn op de earste en de lêste dei fûnen se it wol in swiere tocht. Oft se noch in kear mei dogge witte se noch net.

Ienfâldigens fan it libben

Tineke Merkus-Glashouwer geniete ûnder de tocht foaral fan de natuer en it ienfâldigens fan it libben as je oan it suppen binne. "Je binne dan mei neat oars dwaande as mei peddeljen", fertelt se.