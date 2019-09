Mear provinsjaal jild nedich foar greidefûgelbehear

Bokma sei dat sneontemiddei doe't de oanlis fan it partikuliere natuergebiet Aldegea yn Rûgehuzen ôfsletten waard. Dêrfoar waard in saneamde greidemole yn it wurk setten troch wethâlder Roel de Jong fan gemeente De Fryske Marren.

It gebiet is safolle mooglik wer yn de âlde steat werombrocht, mei krûdrike greiden en genôch wetter. Ien en oar makket diel út fan de ekologyske haadstruktuer dy't natuergebieten mei elkoar ferbynt; in projekt dat oars as yn oare gebieten yn Gaasterlân troch de boeren en lâneigeners sels útfierd is.