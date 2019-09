500 kilo oan MSC-guod opfiske by dûkekspedysje yn Noardsee

Stichting Duik de Noordzee Schoon hat 2.500 kilo ôffal út de Noardsee burgen. Dêrfan is neffens de stichting 500 kilo ôfkomstich fan konteners dy't it skip MSC Zoe begjin dit jier kwytrekke. De stichting organisearre in dûkekspedysje fan njoggen dagen om de Noardseeboaiem skjin te meitsjen. Dy sette yn Scheveningen útein en einige op it Dútske Waadeilân Borkum.