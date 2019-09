Agraryske Jongeren Fryslân ferwyt D66 koartetermynpolityk

"It probleem wurdt no by de sektor lein, wylst dy him gewoan oan de regels holden hat. De wet sjit tekoart, net de boeren", ferfolget Folkerts. Fraksjefoarsitter Romke de Jong wiisde derop dat we yn dit lân net mear alles tagelyk dwaan kinne.

"De stikstofproblematyk makket dat nochris skerp dúdlik. De oplossing moat benammen socht wurde op it plak dêr't no de measte útstjit sit en dat is de yntinsive feehâlderij. Wy wolle ta op in 'kringlooplandbouw' dêr't de boer in earlike priis foar syn produkt krijt, sûnder útputting fan de ierde."

Koartetermynpolityk

Neffens Folkerts is it koartetermynpolityk om no mei dit soarte maatregels boeren fuort te jeien, wylst je se dan letter wer nedich ha foar dy 'kringlooplandbouw'.

Yn it Nijsfoarum prate snein ek Jenny Douwes mei oer dizze kwestje, mar ek oer in kwotum foar froulju yn topfunksjes, it salafisme en de frijheid fan ûnderwiis en de funksje fan referinda yn de polityk.