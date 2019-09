Auto fljocht yn de brân nei ûngelok: grutte fjoersee, bestjoerder net ferwûne

De bestjoerder hat mooglik yn in flauwe bocht de macht oer it stjoer ferlern. De auto botste op in beam, bedarre dêrnei wer op de dyk en fleach yn 'e brân. De bestjoerder koe sels út de auto weikomme en is net ferwûne rekke by it foarfal. De brânwacht hat it fjoer útmakke.