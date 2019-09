Op de elektryske fyts nei de grêven fan Buma

Belangstellenden kinne snein yn de stêd Ljouwert noch wol op ferskate adressen gebouwen besjen. It Eysingahûs, it Lânboumuseum, it Histoarysk Sintrum Ljouwert en keramykmuseum It Princessehof binne fergees tagonklik. Dêr is de eksposysje Gezonken Schatten mei diggelguod út sonken skippen útstald.