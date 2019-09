Follybalfroulju winne alwer op World Cup Japan, no fan Kenia

Yn Hamamatsu sette it team fan bûnscoach Jamie Morrison Kenia mei 3-0 oan de kant. De setstannen wiene 25-12 25-19 25-17.

In dei earder wûn Oranje ek al fan Argentinië. De Nederlânske froulju moatte no tsjin Brazilië.

It toernoai om de World Cup is ien kear yn de fjouwer jier. Njonken it organisearjende lân, Japan, en de wrâldkampioen, Servië yn dit gefal, dogge de twa bêste lannen fan elk kontinint mei. Oranje is der foar de twadde kear by.