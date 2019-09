Sportklup Hearrenfean kin net winne yn Amsterdam

Hearrenfean moast efkes bekomme fan dizze teloarstelling, en it wie Ajacied Nicolas Tagliafico dy't seach hoe't Hearrenfean-keeper Hahn syn skot noch mar krekt tsjinhâlde koe. It like derop dat de stân 1-1 wêze soe by it skoft, mar dat wie bûten Tagliafico rekkene. De Argentijn kopte yn de ekstra tiid raak út in hoekskop fan Promes.

Ajax makket it ferskil

Oan it begjin fan de twadde helte wie it ek al gau 3-1 foar Ajax. It wie dizze kear in oare ferdigener, Perr Schuurs, dy't nei in hoekskop skoare koe. Noch foar't trainer Johnny Jansen de Feansters taktysk oars delsette koe, wie it ek 4-1 foar de thúsploech. Linksback Tagliafico makke syn twadde, en dêrmei wie alle hoop op in goede útslach wol fuort foar Hearrenfean.

Alen Halilovic makke in heal oere foar tiid syn debút foar de Feansters, mar in doelpunt siet der net yn foar de Kroätyske middenfjilder. Oan de oare kant fan it fjild wiene Ziyech en ynfaller David Neres noch tichteby de 5-1.