Sinneboaten sette rekôr del mei tocht oer Iselmar

De dielnimmers hiene yn de wyn, en der wiene mear weagen as ferwachte. It enerzjyferbrûk lei hjirtroch heech, mar de akku's hâlden it noch krekt fol. Dat is neffens de organisaasje ek it doel fan de tocht: mei in lege akku oer de finish komme, want dan hawwe je alles út de boat helle.

De sinneboaten fare sneontejûn ek wer werom, en dan hawwe se foar de wyn. Nei alle gedachten brekke se dan har eigen rekôr fan sneontemiddei.