Holwert oan See wiis mei plan foar pier by Ferwert

Op it momint dat de pier en it parkearplak by Holwert fuort helle wurde, moat der romte komme foar in jonge kwelder. Dat is goed foar waadfûgels, fisk en de ferskate briedeilannen.

In pier op peallen

Dêrby hat it gebiet neffens de minsken fan Holwert oan See by it ferpleatsen fan de pier gjin lêst mear fan de rom 600.000 fakânsjegongers dy't alle jierren nei It Amelân reizgje. Dochs is de kâns dat it ek echt bart lyts, sa skriuwt de stichting sneon yn in ferklearring. In better alternatyf soe in transysje fan de besteande pier by Holwert wêze. Dat moat in pier op peallen wurde, lykas de ferneamde Mont Saint-Michel yn Frankryk.

Yn alle gefallen is de wurkgroep fan Holwert oan See wiis mei de fyzje fan de berikberheid fan it waadeilân. Dêrmei kin de pier yn Holwert oanpakt wurde sa't sy graach wolle. Dan kin de pier fan It Amelân der ek noch wol by, sa sizze se.