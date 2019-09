Swiere sneon foar heechste Fryske amateurfuotballers

Harkemase Boys naam it thús op tsjin DVS'33. Beide ploegen hiene noch net ferlern dizze kompetysje. Al nei acht minuten kamen de besikers op foarsprong, doe't Oktay Öztürk de romte krige om út te heljen. Ek yn de perioade dêrnei stie Harkemase Boys ûnder druk. Dochs wie de stân by it skoft 1-1, want Berwout Beimers kopte de lykmakker binnen út in foarset fan Slort.

Yn de twadde helte gie it spul op en del. Uteinlik wie it Berwout Beimers dy't de 2-1 makke. Spitigernôch foar de Boys koene se de foarsprong net fêsthâlde. Earst tocht Henny Bouius noch dat hy de 3-1 makke, mar dat die hy neffens de skiedsrjochter yn bûtenspulposysje. Fiif minuten foar tiid wie it Joshua Patrick dy't wol skoarde, hy makke de lykmakker foar DVS.