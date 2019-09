Nederlânske turnsters winne turnynterlân op It Hearrenfean

De Nederlânske turnsters kamen út op in puntetotaal fan 163,166 punten. Dêrmei bleau it team fan bûnscoach Gerben Wiersma Spanje (156,534) rom foar. De wedstriid is in tarieding op it WK. Hjir hopet it team har ek te pleatsen foar de Olympyske Spelen fan takom jier. Hjirfoar moatte de turnsters by de bêste tolve lannen sitte.