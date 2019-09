Ek al komt der noait in bus del, jo kinne noflik efkes stean te wachtsjen yn it bushokje fan Terbant. Der is fan alles te besjen en der leit lêsfoer genôch. Buertbewenners hawwe it hokje omtsjoend ta in soarte fan húskeammerke mei blommen, in klok en in boekekastje.