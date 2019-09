Jordan (20) makket dokumintêre oer Alde Feanen

As lyts jonkje wie Jordan altyd al yn de natuer te finen. Syn beppe en syn heit namen him mei en hy fermakke him mei ûleballen plúzjen, spinnen, poddestuollen en planten. Dy passy foar de natuer kaam ta utering yn tekeningen, fotografearjen en al gau kaam dêr ek it filmjen by. Doe't er 17 jier wie, hie er syn earste film klear: 'Licht en Leven'. In dokumintêre fan hast in oere dêr't Jordan twaënheal jier foar filme hat yn it Keningsdjip. De film lit de seizoenen sjen en folget de bewenners: dassen, reeën, kikkerts, podden, slangen en noch folle mear. De film waard fertoand yn de Bios yn Drachten.