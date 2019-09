Net genôch jild om klokkestuollen op de knappen

Om de klokkestuollen wer feilich te meitsjen soe it folsleine houtwurk fan de ûnderkant ferfongen wurde moatte. Allinnich de koppen fan de stuollen binne noch goed. De stichting is dêroer lykwols noch yn ûnderhanneling mei de rykstsjinst foar kultureel erfguod. Dy stean meastal net te springen om it ferfangen fan sa'n grut part fan in monumint, sa fertelt Belksma. As se it der net mei iens binne dan soene de klokkestuollen dêrtroch de monumintestatus ferlieze kinne.

Grutste probleem is lykwols it jild. Op dit stuit hat de stichting noch genôch jild yn kas, mar om't der ek in tal oare grutte projekten oan sit te kommen, moat der in kar dien wurde. Sa moat meikoarten ek it karriljon op De Jouwer opknapt wurde en ek de oare seis klokkestuollen fan de stichting moatte restaurearre wurde.