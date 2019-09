Oratmangoen: "Ik voelde al dat ik hem heel lekker raakte"

It hichtepunt fan de jûn wie foar trainer Henk de Jong it momint dat Robin Maulun de bal oan Delano Ladan joech, om de penalty te nimmen. "Maulun is penaltynimmer, mar dy tocht by himsels: Delano is spits, dy moat 'm nimme. Ast dat sjochst, tinkst: we binne op de goede wei", seit De Jong.

De trainer seach de stift fan Oratmangoen al oankommen. "De keeper wie in ein út 'e goal en hy kaam frij. Dat is fansels smulle."

Issa Kallon krijt noch wol ris krityk, mar wie mei twa assists wer belangryk foar Cambuur. "Hy is foar ús hartstikke belangryk, mei syn snelheid. En at hy dan ek noch skoaren giet spilet hy nei de winter net mear by ús."