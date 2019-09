Utmeitsjen fjoer Muntsjesyl giet noch pear dagen troch

De brânwacht sil nei alle gedachten noch in oantal dagen dwaande wêze mei it neidwêsten fan de brân yn in loads yn Muntsjesyl. De brân yn de loads fan in striehannel oan de Nitterswei ûntstie freedtemoarn om likernôch 7.00 oere. By de bestriding fan de brân binne korpsen út de hiele regio ynset.