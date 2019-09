SC Cambuur maklik foarby Helmond Sport

De Ljouwerters, mei Oratmangoen foar it earst yn de basis begûnen oanfallend en krigen al gau in pear kânsen. It duorre ek net lang foar't ien fan dy kânsen raak gie. Nei tweintich minuten iepene Robert Mühren de skoare troch in stekbal fan Robin Maulun efter Helmond-keeper Van Gassel te lizzen.

In goede minút letter like Cambuur al wer te skoaren. Oratmangoen tocht úthelje te kinnen, mar waard op it lêste momint tsjinholden. Nei in healoere spyljen waard it dochs 2-0 neidat Issa Kallon op snelheid syn man foarby gong en foarsette. Jamie Jacobs koe de bal sa deryn tikje.

Prachtiche goal Oratmangoen

It duorre dêrnei net lang foar't de Ljouwerters ek op 3-0 kamen. Ragnar Ortamangoen seach dat keeper Van Gassel te fier foar syn goal stûn en stifte de bal oer him hinne.